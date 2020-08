Fylkeslegen skal granske smitteutbrudd på Hurtigruten

innenriks

– Vi har besluttet å granske den aktuelle saken, og det vil skje etter samråd med Helsetilsynet, sier fylkeslege Anne Grethe Olsen i Troms og Finnmark til kanalen.

I alt 40 personer, blant dem fire passasjerer og 36 blant mannskapet på Roald Amundsen, hadde søndag fått påvist koronasmitte. Folkehelseinstituttet har varslet 69 kommuner om å følge opp passasjerene på skipet, og fortsett venter mange av de i alt 386 passasjerene på sine prøvesvar.

33 av de 36 besetningsmedlemmene som er smittet, er fra Filippinene. En hypotese er at smitten kommer derfra.

Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam har sagt at de har fulgt internasjonale regler, og at filippinske besetningsmedlemmer gikk rett på jobb uten å ha vært i karantene eller blitt testet på norsk jord først. Selskapet har nå strammet inn regelverket for utenlandsk besetning.

Søndag opplyste Helsedirektoratet til TV 2 at regelen er mannskap fra «røde land» som skal mønstre på skip, skal gjennomføre karantene i Norge, og at det ikke holder at de testes i hjemlandet sitt.

Også politiet har opplyst at de vil gjøre undersøkelser i forbindelse med koronautbruddet på Hurtigruteskipet. Rederiet har sagt at de vil samarbeide.

