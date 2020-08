MS Spitsbergen går til fastlandet

innenriks

Årsaken er usikkerhet om smittesituasjonen om bord på skipet.

Sysselmannen på Svalbard har derfor anmodet skipet om å ikke legge til i Longyearbyen tirsdag morgen, som opprinnelig planlagt. Denne oppfordringen har skipet valgt å følge.

– Svalbard er i en sårbar situasjon. På grunn av usikkerheten rundt smittehåndteringen om bord på MS Roald Amundsen og muligheten for at noe lignende kan skje på MS Spitsbergen, tør vi ikke ta sjansen på at mannskap og passasjerer skal gå i land i Longyearbyen eller de andre bosetningene på Svalbard, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

Anmodningen er gjort i samråd og forståelse med sentrale myndigheter.

Skipet vil foreløpig ligge for anker i Adventfjorden i påvente av å få fløyet inn utstyr til testing av mannskap og passasjerer. Hvis værforholdene gjør det vanskelig å få levert utstyret om bord, vil skipet gå direkte til fastlandet. Det er for øyeblikket tåke i området, men Sysselmannen ønsker å få utstyr om bord for å kunne få satt i gang testing så fort som mulig.

På grunn av koronasmitten om bord på Roald Amundsen, og mulig smitte om bord på Fridtjof Nansen – som er på vei til Tyskland – har Hurtigruten mandag bestemt å stoppe alle ekspedisjonscruise inntil videre.

Det betyr at MS Spitsbergen uansett skal inn til fastlandet for å avslutte sin tur. Skipet seiler nå et Svalbard rundt-cruise. Også ekspedisjonsskipet Fram, som skulle startet en seilas til Island tirsdag, har fått innstilt alle sine turer.

