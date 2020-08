Tromsø kommune nærmer seg full oversikt over Hurtigrute-passasjerer

innenriks

– Vi har gjennom helgen jobbet intenst med å få oversikt både over crewet og gjestene om bord på Roald Amundsen. Slik situasjonen har utviklet seg gjennom helga og slik det ser ut i dag, så har vi begynt å få oversikt over så å si alle sammen, men det er noen som ennå gjenstår, sier avdelingsdirektør for helse og omsorg Margrethe Kristiansen i Tromsø kommune til NRK mandag morgen.

– Jeg anser situasjonen som alvorlig. Det er veldig mange personer i veldig mange kommuner som er involvert, sier hun videre.

I alt 40 personer, fire passasjerer og 36 blant mannskapet, hadde søndag fått påvist koronasmitte etter to seilaser med Roald Amundsen. Fortsatt venter mange av de i alt 386 passasjerene på sine prøvesvar.

Politiet starter mandag undersøkelser av koronautbruddet på Hurtigrute-skipet. Hurtigruten har opplyst at de vil samarbeide med politiet.

