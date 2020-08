innenriks

– Vi har i dag fått ny informasjon om at EUs smittevernbyrå ECDC hadde feil i sine data når det gjaldt Polen, forteller avdelingsdirektør Line Vold.

Andelen positive lå etter vår informasjon i uke 29 og 30 på mer enn 5 prosent. Nye opplysninger fra ECDC i dag viser at andelen positive prøver var 1,4 % for uke 29 og 2,1 % for uke 30.

– Polen blir derfor trolig vurdert som grønt, konkluderer derfor Vold.

