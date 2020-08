NRK: Frankrike over grensa for «røde» land

innenriks

Med 3.376 nye koronasmittede i løpet av de tre siste dagene, har landet hatt 14.541 nye smittetilfeller over de siste to ukene, ifølge NRKs utregning.

For å bli et såkalt «grønt» land, som er fritatt for innreisekarantene til Norge, må landet ha under 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Fredag hadde Frankrike 19,8 tilfeller.

Mandag uttalte Folkehelseinstituttet at Sveits og Tsjekkia trolig blir «røde» land i løpet av uka. Også Polen risikerer en slik status, mens FHI ikke har uttalt seg om Frankrike.

(©NTB)