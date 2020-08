Riksmekleren inn i lønnsoppgjøret

innenriks

– Vi er inne i en dyp krise, og det gjør at godene som skal fordeles, ofte er magrere. Av den grunn er det mindre handlingsrom enn man har i gode tider. Derfor ser jeg for meg at det blir veldig krevende, sier Ruland til NTB.

Partene møttes hos Riksmekleren tirsdag for å avtale den videre prosessen. Meklingen starter onsdag klokka 10.

– I tillegg er det alltid krevende i frontfaget. Det er komplekse temaer som skal mekles. Det har stor betydning for begge parter og gjør det krevende å finne en løsning, sier Ruland.

Hans plan for meklingen er å gå gjennom hvert tema systematisk.

– Vi mekler oss gjennom tema for tema og ser hvilket handlingsrom som er her, og leter etter eventuelle handlingsrom som partene ikke ser selv, sier han.

Koronapause i forhandlingene

Partene begynte forhandlingene i mars, men de ble satt på pause 13. mars som følge av koronakrisen.

De koronautsatte samtalene om tariffoppgjøret ble gjenopptatt mandag. Men etter bare et par timer valgte Fellesforbundet å avbryte forhandlingene, som dermed går videre til mekling.

– Når arbeidsgiver ikke er villig til å diskutere våre krav, har vi behov for riksmeklerens hjelp for å komme videre, var budskapet fra Fellesforbundets leder Jørn Eggum mandag.

Han og motparten Stein Lier-Hansen i Norsk Industri hadde med seg en liten delegasjon hver da de troppet opp hos Riksmekleren klokken 10 tirsdag.

Frist 20. august

I det såkalte frontfaget forhandler Fellesforbundet fra LO med NHO-forbundet Norsk Industri. Utfallet av dette oppgjøret legger viktige føringer for de påfølgende lønnsoppgjørene i andre sektorer. Også Parat er en del av frontfaget og forhandler med Norsk Industri parallelt med Fellesforbundet.

Teknisk beregningsutvalg anslo i juni en prisvekst på bare 1,2 prosent i år. Det lave anslaget skyldes koronautbruddets innvirkning på norsk økonomi og lave strømpriser. Anslaget er beheftet med stor usikkerhet, men hvis det skulle slå til, vil selv et svært moderat lønnsoppgjør kunne gi økt kjøpekraft for arbeidstakerne.

Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.

