Utenlandsferjer strammer inn smittevernkravene

Regjeringen gjorde det mandag klart at skip med flere enn 100 personer om bord ikke får gå i land i Norge de neste 14 dagene. Men ferjetrafikken til utlandet er ikke berørt.

Ferjeselskapene har imidlertid tatt egne grep de siste dagene etter smitteutbruddet på Hurtigrutens ekspedisjonsskip Roald Amundsen. På Fjord Lines ferjer innføres det fra tirsdag munnbind for ansatte som har kontakt med kunder.

– Dette gjør vi for å skape trygghet på reisen og for å sende et signal om at vi tar denne situasjonen på aller største alvor, sier Fjord Lines konserndirektør Richard Ternblom til Fædrelandsvennen.

Ternblom kan ikke garantere at alle ansatte har munnbind fra tirsdag, men han regner med at praksisen er i gang i løpet av uka.

Anbefaler munnbind ved trengsel

Ferjeselskapet seiler mellom Bergen, Stavanger, Kristiansand, Langesund og Hirtshals i Danmark. Tiltaket kommer etter at danske myndigheter har anbefalt bruk av munnbind på transportmidler med mange mennesker. Stavangerfjord, som er blant Fjord Lines ferjer, har en kapasitet på 1.500 passasjerer og 600 biler.

Også DFDS, som drifter danskebåten som går mellom Oslo og København, ser nå på hvordan de kan forbedre egne smitteverntiltak etter utbruddet på Hurtigrutens skip.

– En av erfaringene vi har gjort oss etter at vi startet opp igjen er at det er vanskelig å holde den nødvendige avstanden mellom personer når man skal gå om bord og i land. Derfor anbefaler vi passasjerene å bruke munnbind i disse situasjonene, sier kommunikasjonssjef Gert Jakobsen i DFDS til NRK.

DFDS' København-ferje Pearl Seaways har plass til 2.168 passasjerer om bord, ifølge selskapet.

Color Line skjerpet karantenekrav

Mandag ble det også klart at Color Line skjerper rutinene og strammer inn på karantenereglene for artister og andre som kommer fra røde soner, og som driver underholdning på skipene deres. Disse må nå i ti dagers karantene i Norge før de går om bord.

– For oss gjelder det i hovedsak for Portugal og potensielt noe i Sverige, sa konserndirektør Helge Otto Mathisen i Color Line til E24 mandag.

Han understreket videre at dette er snakk om under 50 ansatte totalt. Color Line-ferja Color Magic, som er blant skipene som går til Kiel i Tyskland, har kapasitet til å ha maksimum 2.812 passasjerer om bord.

