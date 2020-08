innenriks

– Jeg var om bord sammen med familien min på ferie, sier Martini til Nordlys.

Konserndirektøren ønsker imidlertid ikke å kommentere hvorvidt han ble kjent med situasjonen om bord. Det er blitt kjent at Hurtigruten var klar over at det var smitte om bord allerede to dager før skipet gikk til kai i Tromsø fredag, men unnlot å varsle passasjerene.

– Du får avvente det som kommer fram i etterforskningen, sier han.

Martini bekrefter likevel at han kjenner kapteinen.

(©NTB)