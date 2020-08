Forbundsleder mener det filippinske mannskapet ikke har skylden for Hurtigruten-utbruddet

innenriks

– Vi sørger for at sjøfolkene våre er negative for Covid-19 før de forlater Filippinene. Men du er bare så frisk som det tidspunktet du blir testet på. Det er mulig å få viruset på flyplassen eller på flyet, sier forbundsleder Conrado F. Ocas i fagforeningen for filippinske sjømenn, AMOSUP, til NRK.

Han understreker at besetningsmedlemmene oppholdt seg i streng selvisolering inntil de fikk testresultatene.

– Jeg håper ikke at dere skylder på oss filippinere for å spre viruset. Vi vet ikke hvor dette viruset kom fra, det kunne kommet fra hvem som helst, sier Ocas.

Direktør for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund, Stian Brøthe, er enig med Ocas.

– Det er Hurtigruten som har gitt feil beskjeder og praktisert dette feil, så ansvaret hviler kun på Hurtigruten og ingen andre, sier Brøthe.

(©NTB)