Høie venter med anbefaling om munnbind i kollektivtrafikken

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag understreket han imidlertid at munnbind ikke er et alternativ til avstandsbestemmelsene.

– Meteren beskytter betydelig bedre enn munnbind. Men vi må ta innover oss at det er situasjoner der det er vanskelig å holde på meteren. Da kan munnbind være et godt supplement i rushtiden, sa Høie.

Ikke normalt med munnbind

Grunnen til at regjeringen ikke innfører en anbefaling nå, er at dette krever kampanjer om riktig bruk, samt å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet.

– Det er veldig viktig for meg å si at minst en meters avstand beskytter bedre enn munnbind.

Han viser til at flere har trodd at munnbindbruk kan gjøre at vi kan leve som normalt igjen. Men de fleste restriksjoner vil bestå også med munnbind.

Munnbind på barn

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier det er uklart hvilken hensikt bruk av munnbind har på barn.

– Det er satt litt ulike aldersgrenser i ulike land. Dette ser vi på nå, og det vil inkluderes i anbefalingen som kommer til uka, sier Vold.

Priser på munnbind

På spørsmål fra NTB om prisene på munnbind, som har skutt i været, sier Høie at apotekene har meldt om at lagrene er store i Norge. Dersom bruken blir høyere, har norske apoteker god tilgang.

– Det skulle tilsi at den prisøkningen som man har sett noen steder, er gjerne en midlertidig prisøkning, sier Høie.

Tøymunnbind kan også være en måte å unngå store utgifter på munnbind.

– Da kan man ha noen tøymunnbind å veksle mellom, sier Høie og påpeker at de må vaskes mellom hver gang de brukes.

