23 prosent er negative til å bruke munnbind, mens andelen som er positive, har økt med 21 prosentpoeng siden mai.

8.549 nordmenn er spurt i undersøkelsen som Opinion står bak.

Over 14.000 nordmenn er løpende spurt om hvordan de synes gjenåpningen av samfunnet går. Den siste uken svarer 52 prosent at det går for fort, som er en økning på 10 prosentpoeng fra juli, 20 fra juni og 30 prosentpoeng fra mai.

Bare 4 prosent synes det går for sakte, og 44 prosent mener tempoet er riktig.

(©NTB)