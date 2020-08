Pilotforbundet: For dårlig smittevern på flyplassene

innenriks

– Passasjerene står tett i tett i sikkerhetskontrollen og ved bagasjebåndene, uten å ha på seg munnbind. Vi har også til gode å se at plastkasser i sikkerhetskontrollen blir hyppig desinfisert mellom passasjerene, skriver forbundets leder Oddbjørn Ketil Holsether i bekymringsmeldingen, ifølge Flysmart24.

Holsether mener også at Avinor ikke har fulgt opp det europeiske luftfartstilsynet Easas anbefaling om å bruke munnbind på flyplassene.

– Vi ser passasjerer som river av seg munnbindet så snart de er ute av flyet. De kan også oppholde seg fritt i taxfreebutikkene før de forlater lufthavnen, skriver han.

Avinor peker på at innføringen av munnbind som et koronatiltak på norske flyplasser er ikke et av de anbefalte tiltakene fra Helsedirektoratet eller FHI.

– Dersom det kommer forslag til nye tiltak fra norske helsemyndigheter, vil Avinor følge disse, men enn så lenge er det ikke kommet forslag om nye tiltak, opplyser kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i Avinor til NTB.

Han nevner at norske flyplasser legger til rette for at folk skal kunne holde avstand, vaske hendene med sprit og at det jevnlig rengjøres på berøringspunkter og toaletter.

– Smitteverntiltakene følges opp daglig på Avinors lufthavner, og vi vil selvfølgelig ta med oss bekymringsmeldingen inn i dette arbeidet for å avdekke hva som kan ha skjedd og hva vi kan gjøre for å sørge for at det blir bedre fremover, sier Andersen.

