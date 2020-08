158 SAS-passasjerer må i karantene etter at fly fra Frankrike ikke rakk karantenefristen

innenriks

Det var lenge uklart om passasjerene må i karantene. Men pressevakt Elisabeth Johansen i Helse- og omsorgsdepartementet sier til NRK at passasjerene må i karantene, og viser til at karantenekravet gjaldt «fra og med midnatt».

Frankrike ble «rødt» fra midnatt, og dermed må alle reisende derfra i karantene fra dette tidspunktet.

Ifølge Dagbladet klappet passasjerene om bord da det ble opplyst at flyet hadde landet klokka 0.00, noe som også er tiden som Avinor opererer med. Ifølge Flightradar24 landet dog flyet landet 0.01.

Pressevakt Tonje Sund i SAS opplyser at det offisielle landingstidspunktet for flyet er 0.00, men viser til helsemyndighetene når det gjelder hva det betyr for karantene og andre retningslinjer.

Fra og med midnatt

Overfor Dagbladet kunne pressekontaktene hos Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ikke komme med noe entydig svar på hvorvidt dette landingstidspunktet medfører at passasjerene må i karantene.

Helsedirektoratet sendte tidligere i uka ut en tekstmelding som lød som følger:

«Til deg som er på reise: Det er økende smitte i landet du er i. Dette vil kunne medføre 10 dagers reisekarantene for deg og ditt reisefølge f.o.m. kl. 00.00, natt til lørdag denne uka.»

Flere nye «røde» land

Utenriksdepartementet fraråder nå reiser til Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia. Alle reisende fra disse fire landene som kommer til Norge fra og med 8. august, blir ilagt ti dagers karantene.

Fire nye regioner i Sverige er åpnet, men reisende fra Skåne og Kronoberg må igjen i karantene. Disse to regionene gikk altså fra grønt til rødt.

