Ambulansemedarbeider i Vestfold koronasmittet

innenriks

Det opplyser sykehuset i en pressemelding.

Den 4. august jobbet den ansatte i en ambulanse som fraktet en mistenkt koronasmittet pasient til sykehuset fra legevakten i Sandefjord. Pasienten testet senere positivt.

De skriver at det kan ikke utelukkes at den ansatte ble smittet på jobb, men at det også kan ha skjedd på fritiden.

– Vi gjennomgår nå hendelsen med smitteoppsporing og kommer også til å vurdere våre smittevernsrutiner, sier fungerende fagdirektør Rune Sandbu.

Den ansatte har fulgt alle rutiner, og har ikke vært på jobb etter tirsdag 4. august.

(©NTB)