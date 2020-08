innenriks

– Begge to er våkne og for så vidt oppegående. Men de er forslått og har fått noen kuttskader, sa operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB ved 19-tiden søndag kveld.

De to personene skal ha sklidd rundt 100 meter. Mork understreket at det ikke dreide seg om en fallulykke.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 18.22. Noe senere opplyste politiet på Twitter at de to skadde var på vei til sykehus i helikopter. De var del av et følge på totalt sju personer.

