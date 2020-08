61 skole- og barnehagebarn i Nordre Follo i karantene

innenriks

To ansatte på henholdsvis SFO ved Vevelstadåsen skole og Vestråt barnehage i Nordre Follo kommune testet søndag positivt for koronaviruset. Kommunen opplyser at totalt 61 barn, 13 ansatte og tre foresatte er satt i karantene, skriver VG.

– Ved Vevelstadåsen skole er 36 barn, fem ansatte og én foresatt i karantene. Ved Vestråt barnehage gjelder det 25 barn, åtte ansatte og to foresatte, sier smittevernoverlege Monica Viksaas Biermann.

De to smittede bor ikke i Nordre Follo kommune, og begge tilfellene er knyttet til utbruddet i Indre Østfold.

Begge de ansatte var på jobb onsdag i forrige uke.

Tidligere mandag ble det kjent at førsteklasseforeldrene i Nordre Follo ikke får følge barna sine inn i klasserommet når de starter på skolen. Grunnen er énmetersregelen.

– I år får ikke foreldrene til barna følge dem inn i klasserommet, men de får selvsagt følge dem til skolen, sier områdeleder Katti Anker Teisberg for skolene i Nordre Follo til Østlandets Blad.

