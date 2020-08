Brodtkorb med knallhard kritikk av Norges Bank i Tangen-høring

innenriks

– Representantskapet er enig i at hovedstyret har innført tiltak som reduserer risikoen for interessekonflikter. Vår forutsetning var og er at risikoen for interessekonflikter elimineres. Tiltakene tilfredsstiller ikke denne forutsetningen, sa Julie Brodtkorp i høringen mandag.

Brodtkorb er leder av Norges Banks representantskap, som er sentralbankens kontrollorgan. Hun var innkalt til høring av Stortingets finanskomité i kjølvannet av den omstridte ansettelsen av Tangen som ny oljefondssjef.

Også sentralbanksjef Øystein Olsen skal forklare seg i høringen.

Massiv kritikk

På flere punkter kom Brodtkorb med hard kritikk av sentralbankens hovedstyre, som ledes av Øystein Olsen.

Et viktig spørsmål er om Norges Bank har klart å lage gode nok skranker mellom Tangens eierinteresser og hans rolle som oljefondssjef.

I et brev fra hovedstyret 24. juli heter det at risikoen for interessekonflikter «for alle praktiske formål er eliminert». Brodtkorb sier representantskapet ikke deler den oppfatningen.

I spørsmålet om offentliggjøring av søkerlisten viste Brodtkorb til at Norges Bank har erkjent at Tangens navn ble ført opp på listen for sent.

– Hovedstyret erkjenner å ha brutt kravene etter offentlighetsloven, konstaterte hun.

Sentralbankloven

Brodtkorb viste også til at Norges Bank kan ha brutt sentralbankloven. Norges Bank plikter ifølge loven å informere Finansdepartementet om «saker av viktighet».

– Representantskapet anser det som en sak av viktighet at Tangen allerede i starten av prosessen hadde fått godkjent sitt premiss om å fortsette som hovedeier i Ako-systemet, sa Brodtkorb i sin forklaring.

– Representantskapet er ikke kjent med at sentralbanksjefen orienterte departementet om denne forutsetningen, sa hun videre.

Eierskap

Tangens eierskap i Ako-sfæren har vært et sentralt punkt i kritikken.

– For å være konkret må hovedstyret ha ment at det er ubetenkelig at ny daglig leder i NBIM fortsetter som 43 prosent eier i Ako-systemet. Representantskapet deler ikke denne oppfatningen, sa Brodtkorb.

NBIM er en forkortelse for Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet. Ako Capital er hedgefondet Tangen startet i 2005 og har ledet fram til han fikk toppjobben i oljefondet.

Uvanlig høring

Bakgrunnen for den uvanlige høringen er et oppsiktsvekkende brev til Stortinget fra representantskapet.

I brevet advarer representantskapet mot at tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatteetiske holdninger vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig.

Den 54 år gamle hedgefondforvalteren Nicolai Tangen ble i slutten av mars presentert som ny sjef oljefondet. Han tiltrer som oljefondets sjef 1. september.