Burger King-restaurant i Porsgrunn stengt – medarbeider koronasmittet

innenriks

Burgerkjeden opplyser at de er i god dialog med kommunelegen i Porsgrunn om smittesporing.

– Alle som vi vet har vært i kontakt med vedkommende, er informert og sendt til testing. Det viktigste for oss nå er å få oversikt og kontroll over situasjonen slik at vi kan ivareta våre medarbeidere og gjester på best mulig måte, sier administrerende direktør Rune Sandvik i Burger King i en pressemelding, som Telemarksavisa siterer fra.

Burger King vil være stengt inntil videre, og restaurantkjeden vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert.

