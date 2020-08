Koronatestsenter opprettes også på Oslo lufthavn

innenriks

Avinor, Folkehelseinstituttet og Ullensaker kommune, der Norges største lufthavn ligger, går sammen for å opprette testsenteret, melder NRK.

– Vi kommer til å etablere en teststasjon ved Oslo lufthavn. Og det kommer til å være oppe i løpet av neste uke, forteller ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher i Ullensaker kommune.

Fra før er det opprettet testsenter for koronavirus ved Flesland i Bergen, som var først ute på søndag. Stavanger varslet tidligere mandag at de også ville opprette et testsenter på Sola i samarbeid med de andre kommunene på Nord-Jæren.

(©NTB)