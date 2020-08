Tre statsråder informerer om skolestart

innenriks

Helseminister Bent Høie (H), kunnskapsminister Guri Melby (V) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) deltar på pressekonferansen.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet vil også være til stede.

Det er ventet at Melby vil legge fram flere detaljer om reglene som gjelder for skolestarten. Fra før er det blant annet kjent at de fleste skoler trolig ikke vil tillate at seksåringer har med seg foreldrene første skoledag, og at det ikke blir håndhilsing på rektor for seksåringene.

Før sommeren ble det innført et trafikklyssystem for skolene, med grønt, gult og rødt nivå for smittesituasjonen. I dag er skolene på gult nivå, og denne uken kommer det nye regler for hvordan de skal kunne bevege seg til enten grønt eller rødt.

(©NTB)