Kommuneledere slår korona-alarm om bydel i Oslo

innenriks

Tall fra Beredskapsetaten i Oslo viser at bydelen Alna i Oslo kommune per 7. august hadde 343 registrerte koronatilfeller.

Det er flest av alle de 15 bydelene i Oslo, melder VG. Målt i forhold til antall innbyggere har kun Stovner en høyere andel smittede.

Nå ser fungerende Nav-leder Ann-Kari Staveli i Bydel Alna og fungerende bydelsdirektør Halvor Voldstad med bekymring på utviklingen i arbeidsledighet.

– Et illevarslende tegn for bydelen er at nedgangen i arbeidsledige fra mars til mai kun er på 25 prosent, mot et snitt for Oslo på 37 prosent, skriver de to kommunelederne i en søknad om ekstra midler for å håndtere konsekvensene av koronakrisen.

– Vi frykter at dette kan bety at covid-19-krisen har utløst en vedvarende økt andel arbeidsløse i bydelen, skriver Staveli og Voldstad i søknaden.

Fra februar til juli økte tallet på sosialhjelpsbrukere i Alna fra 690 til 800.

– Vi er veldig bekymret over utviklingen, sier Staveli til VG.

(©NTB)