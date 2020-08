Koronasmitte på SFO i Halden

innenriks

To voksne og et barn ble tirsdag registrert smittet, hvorav sistnevnte tilhører den aktuelle skolen, opplyser Halden kommune i en pressemelding.

– Før dette har vi ikke hatt koronavirus ved noen av Haldens skoler eller barnehager. Derfor er dette alvorlig. Smitte i et slikt miljø påvirker mange, og vi jobber derfor raskt med å orientere alle som er berørt slik at vi kan få begrenset videre spredning, sier direktør Kent-Arne Andreassen for undervisning og oppvekst.

Alle i samme kohort som det smittede barnet vil nå bli koronatestet.

(©NTB)