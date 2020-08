NHO frykter en svart høst for reiselivet

innenriks

Etter en sommer som deler av bransjen karakteriseres som et lite pustehull, ser det utover høsten dystrere ut for reiselivet. Mange hoteller og restauranter har hatt god omsetning i sommer på grunn av at nordmenn har feriert i eget land, men krisen er ikke avblåst.

– Vi skal være ærlige med oss selv og si at dette ikke er en krise som er over, men at vi står midt i krisen, sa NHO-direktør Ole Erik Almlid på et frokostmøte om norsk reiseliv tirsdag morgen.

– Er denne høsten og eventuelt også våren en stor utfordring for oss? Svaret er ja, sa han videre.

Svart høst

I en undersøkelse som NHO har gjort blant reiselivsbedrifter, svarer to tredeler at de har færre bestillinger for september sammenlignet med i fjor. 28 prosent har ingen bestillinger i oktober, som vanligvis er en travel måned for kurs- og konferansemarkedet.

Før sommeren varslet regjeringen at den ville øke antallet deltakere på arrangementer til 500 fra 1. september, men i forrige uke ble det klart at lempingen på tiltak blir bremset opp.

Regler om maksimum 200 deltakere på arrangementer gjør at det spøker for konferansehøsten. Smittevernkravene som store deler av bransjen fortsatt må følge, er også kostnads- og arbeidskrevende.

– Juli har vært et lite pustehull for bransjen vår, med cirka 50 prosent av normal omsetning. Men høsten kommer, og høsten er svart, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Mange bedrifter planlegger oppsigelser

Tross at mange reiselivsbedrifter i Norge melder om en god sommer så langt, er det fortsatt mange permitterte i reiselivsnæringen. 40 prosent av bedriftene har permittert sine ansatte. 19 prosent har permittert 51 til 100 prosent av de ansatte.

I medlemsundersøkelsen svarer 28 prosent av bedriftene at de har planer om oppsigelser som følge av koronautbruddet. 37 prosent av hotell- og overnattingsbedrifter planlegger oppsigelser, mens tallet for servering og uteliv er 26 prosent.

Ifølge Devold har de fleste reiselivsbedriftene gjennomført oppsigelser allerede, og det er langt ifra sikkert at alle de permitterte får komme tilbake. For å hindre konkurser og oppsigelser er hun opptatt av at så lenge myndighetene hindrer bransjens inntjening, må bransjen bli kompensert.

– Hver eneste arbeidsplass som kan reddes, er viktig. Og er det en ting bedriftene er opptatt av, så er det å sikre at de har den grunnbemanningen de trenger for å kunne fortsette, sier hun til NTB.

Smørbrødliste med krav

Bransjen etterspør nå en forlengelse av permitteringsordningen til 52 uker, de ber om at spesifikke kompensasjonstiltak til reiselivet må tilbys ut 2020 og 2021, at overnattingsmomsen bør holdes på 6 prosent ut 2021, og at tillatt mengte i forsamlinger økes som planlagt fra 200 til 500 fra 1. september.

Reiselivet mener videre at løpetiden på kriselån bør utvides fra tre til seks år, og at kravet om bordservering av alkohol bør endres.

I NHOs medlemsundersøkelse svarer hver fjerde bedrift at de frykter konkurs. Tallet er en nedgang fra forrige undersøkelse. Devold forklarer nedgangen med regjeringens kompensasjonsordninger, som hun mener at bør forlenges.

– Det viktigste for oss er å unngå unødige konkurser og unødige oppsigelser, men dessverre vil noe komme uansett, sier hun.

Regjeringen ser på behovene

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier regjeringen nå skal oppsummere sommeren og se hvor behovene ligger.

– Vi har gjennom hele krisen hatt et nært og tett og godt samarbeid med næringslivet. Det har regjeringen en ambisjon om å fortsette med, sier hun.

– Vi må forberede oss på at dette blir langvarig. Nå når smitten stiger igjen, har vi ikke noe annet valg enn å bremse opp. Det siste vi ønsker er å måtte stenge ned, fortsetter hun.

(©NTB)