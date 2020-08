Solid oppgang på Oslo Børs

innenriks

Equinor havnet helt øverst i omsetningstoppen, og energimastodonten steg med 2,2 prosent.

Like bak havnet DNB og Mowi, som begge steg med solide 2,7 og 3,6 prosent.

Aller best endte det for IT-selskapet Crayon, som satte ny rekord med 17 prosent økning. Det skjer etter at selskapet la fram kvartalstallene, ifølge E24.

Sjømatgigantene Grieg Seafood (+7,3), Bakkafrost (+1,3) og SalMar (+1,9) hadde alle også en god dag på børsen. Flyselskapet Norwegian stiger tirsdag 3,9 prosent etter at de mandag falt med hele 14,6 prosent.

Orkla ble det eneste selskapet i omsetningstoppen hvor pila pekte andre vei, og merkevarekjempen gikk tilbake med 0,3 prosent.

Et fat nordsjøolje ble tirsdag ettermiddag omsatt for rundt 45 dollar, opp 0,6 prosent.

Også ute i Europa ble det en god dag på de toneangivende børsene. I Frankfurt hadde DAX 30-indeksen like før 18-tiden en oppgang på 2,1 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris hevet seg henholdsvis 1,6 og 2,4 prosent.

(©NTB)