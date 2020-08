Én person bekreftet smittet på kystvaktskipet Andenes

innenriks

– KV Andenes vil gå direkte til marinebasen Ramsund, hvor den som er bekreftet smittet med covid-19 vil bli flyttet på land og satt i isolasjon, skriver sjef for operasjonsavdelingen Kystvakten, kommandørkaptein Birger Ingebrigtsen, i en pressemelding.

Han opplyser til Nordlys at den smittede er befal om bord.

Vedkommende kom om bord under mannskapsrotasjon da skipet dro på tokt fra Sortland 24. juli. Ingebrigtsen sier at det er tvilsomt at vedkommende har vært i utlandet.

Skipet ankommer Ramsund torsdag morgen der det blir satt i karantene.

– Den smittede vil da bli isolert på land og fulgt opp av saniteten. Vedkommende har fortsatt kun lette symptomer, sier kommandørkapteinen.

Det var mandag denne uken at Kystvakten meldte om mistanke om covid-19 om bord. Tolv besetningsmedlemmer som hadde lettere luftveissymptomer ble testet – hvorav én altså nå har testet positivt.

Resten av mannskapet på i alt 62 personer vil nå bli testet. Skipet blir satt i karantene med videre oppfølging i tett samråd med helsepersonell.

