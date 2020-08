Høstens kirkekonfirmasjoner går som planlagt

innenriks

Deltakere som ikke tilhører samme husstand, må holde minst én meters avstand.

– Kirken vil legge til rette for at så mange som mulig kan delta. Mange steder holdes det derfor flere gudstjenester enn vanlig. Det gjør vi for at de som ikke bor sammen, kan holde avstand til hverandre, sier direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet.

Maksimalt 200 personer kan delta, forutsatt at alle som ikke bor sammen, kan holde 1 meters avstand skulder til skulder. Maksantallet i den enkelte kirke vil derfor variere.

Kirkene stengte 12. mars, for første gang siden middelalderen, på grunn av koronakrisen. Gudstjenester ble holdt på nett, og både bryllup, dåp og begravelser ble rammet av tiltakene.

Også de borgerlige konfirmasjonene ble utsatt i vår.

– Konfirmasjonene går som planlagt, forutsatt at det ikke kommer nye smittevernregler som stopper det på et tidspunkt, sier generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund til NTB.

De første seremoniene holdes allerede førstkommende lørdag og skal etter planen fortsette hele høsten og fram til januar.

