innenriks

Tiltakene ble først innført 3. august og skulle gjelde i 14 dager, men regjeringen mener altså det er behov for å beholde dem i ytterligere én uke.

– Vi gjør dette mens vi undersøker hva som sviktet under smitteutbruddet på Hurtigruten, og hva som bør gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen, påpeker næringsminister Iselin Nybø (V).

Innstrammingen gjelder kun cruisetrafikk, ikke båter i rute, det vil si ferger mellom Norge og kontinentet og langs norskekysten, sier Nybø.