Bydelsdirektør: Utbruddet i Vestre Aker er under kontroll

– Vi gikk fra å ha full kontroll på bydelen med null smittede, til å bli bydelen med flest smittede. Utbruddet er under kontroll, vi har sporet opp og vært i kontakt med samtlige som har hatt nærkontakt med de smittede på festene, sier hun til Aftenposten.

Ifølge bydelsdirektøren er det ikke avdekket noen superspredere på festene eller smitte fra utlandet, og det er usikkert hvor smitten opprinnelig kom fra.

Smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune sier til avisa at det de siste dagene har vært færre positive tester knyttet til utbruddet, og han er ikke bekymret over at kommunen ikke vet hvor smitten på festene opprinnelig kom fra.

– Det viktigste er at de som ble smittet på festene, blir sporet opp, sier han.

