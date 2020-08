Valgkomiteens leder om kandidattaushet i Venstre: – Deres valg

innenriks

– Vi har sagt til kandidatene at det var opp til dem når de gikk ut av rommet å meddele det de ønsker. Det var deres valg om de ønsket eller ikke ønsket å si noe, sier Thorbjørnsen til NTB.

Onsdag kom den ene etter den andre ut fra intervjuer med valgkomiteen på Thon Hotell Slottsparken. Men verken Abid Raja, Guri Melby eller Iselin Nybø ville si noe om de stiller som kandidat til ledervervet.

– Det var ikke en forventning fra vår side at de skulle være stille om eget kandidatur.

Fra før er det kjent at Sveinung Rotevatn stiller som kandidat.

Ingen innstilling denne uka

Tidligere torsdag ble det kjent at valgkomiteens innstilling til ny Venstre-ledelse ikke blir klar denne uka. De skal møtes igjen neste helg. Årsaken er at innstillingen til ny partiledelse ennå ikke er klar.

– Det er ikke snev av dramatikk i prosessen så langt, sier Thorbjørnsen.

Allerede onsdag skjønte valgkomiteen at det ble vanskelig å bli ferdig torsdag. Intervjuene tok veldig mye av gårsdagen. Derfor kom komiteen sent i gang med drøftingene, ifølge Thorbjørnsen.

Komiteen har frist 28. august. Valgkomiteen samles igjen 22. til 23. august.

Avklaring

Torsdag vil Iselin Nybø fortsatt ikke si noe om hun har formidlet til valgkomiteen at hun vil stille som lederkandidat eller ikke, men vedgår at det skal bli godt å få det avklart.

– Det skal bli godt å få det avklart, men det er ikke slik at det hindrer det daglige arbeidet vårt, sier Nybø.

Thorbjørnsen vil heller ikke antyde noe om når offentligheten får en avklaring rundt lederspørsmålet.

– Vi er ferdige når vi er ferdige. Vi har senkede skuldre og tar den tiden vi trenger, sier han.

Han har fortsatt tro på at de skal få en enstemmig innstilling til partileder.

– Det er et åpenbart mål og relativt sett et realistisk mål. Få trodde vi skulle klare det i mars, men det gjorde vi, sier Per A. Thorbjørnsen.

(©NTB)