Vold: – FHI burde vært mer involvert i åpningen av cruisetrafikken

Til NRK er Folkehelseinstituttet (FHI) kritisk til at de ikke fikk i oppdrag av helsemyndighetene i gjenåpningen av cruisetrafikken.

– Jeg tenker at det ville vært naturlig at vi var involvert ettersom vi har vært involvert i vurdering rundt all annen åpning, men selvfølgelig med hensyn på det smittevernfaglige, sier Vold.

Helseminister Bent Høie (H) mener de har utarbeidet en nøye plan for gjenåpninga av cruisenæringen, og at FHI hadde gitt sine innspill rundt åpningen av cruisetrafikken til Svalbard tidligere.

– Vi oppfatter ikke at det egentlig var et sentralt spørsmål da, fordi den store jobben var allerede gjort knyttet til Svalbard, sier Høie.

SV er kritiske til hvordan helsemyndighetene har håndtert gjenåpningen av cruisetrafikken når de ikke har rådført seg med fagmyndighetene på smittevern.

– Det virket som man har «rushet» fram for å få åpnet opp kystcruise. I verste fall har man satt penger foran folks helse, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til NRK.

