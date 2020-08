Ukjente gjerningsmenn skjøt flere skudd inn i leilighet på Bjølsen i Oslo

innenriks

– Vi fikk melding om hendelsen klokken 1.20. Fornærmede bor i leiligheten i første etasje og skuddene kom fra bakgården, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Ingen kom til skade i skyteepisoden.

Operasjonslederen sier det ikke er kjent hvilket våpen som er brukt, men at det trolig dreier seg om et håndvåpen, altså en revolver eller pistol.

To yngre menn ble sett løpende fra stedet etter skytingen.

– Det er mørkt og vi har bare et vagt signalement på dem. Men vitner har beskrevet de to mennene som av utenlandsk opprinnelse, uten at dette er nærmere spesifisert. Begge var iført joggeutstyr, sier Pedersen.

Han opplyser at politiet har mange patruljer i området som søkere etter de mistenkte. Samtidig gjennomføres det åstedsundersøkelser i bakgården på åstedet som ligger i Gjøvikgata.