53 må i karantene etter å ha vært i røde Värmland

innenriks

– Mellom klokka 08 og klokka 14 lørdag er totalt 53 personer satt i karantene som følge av grensepasseringer, sier fungerende seksjonssjef Kjersti Bråthen ved Grensekontrollseksjonen Kongsvinger til Romerikes Blad.

Ifølge Bråthen er mange av de reisende barnefamilier som har vært på handletur i Charlottenberg.

– Enkelte forklarer at de har misforstått tidspunktet for iverksetting av endrede bestemmelser, mens andre reiser vel vitende om at de utsetter seg selv og andre for smittefare, sier hun videre.

Ved Töcksfors opplyser Tollvesenet at det har vært svært få grensepasseringer.

