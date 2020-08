Folk flest misfornøyd med nordmenns smitteverninnsats

innenriks

– Det er mange som er bekymret for at vi ikke tar smittevernhensyn tilstrekkelig på alvor, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i en pressemelding.

Det store flertallet ønsker en bedre oppfølging av smittevernreglene fra det norske folk. Det er spesielt de under 30 år som savner bedre smittevern i befolkningen, viser de ferske tallene fra Opinion sitt koronabarometer, gjort for Røde Kors.

Hele tre av fire av personer under 30 år synes ikke folk flest har vært flinke på smittevern i sommer. Annenhver person over 60 år er enige.

Undersøkelsen viser også at over fire av fem forventer en ny smittetopp til høsten.

– Oppmykningen av koronarestriksjonene før sommeren har nok gjort at mange av oss nok har tenkt at det verste var over. Men pandemien er her fremdeles. Vi i Røde Kors oppfordrer folk til å følge anbefalingene og restriksjonene fra helsemyndighetene og Røde Kors’ Koronavettregler, sier Apeland.

