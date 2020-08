Lan Marie Berg slår tilbake mot Raymond Johansen

innenriks

Berg sier til Aftenposten søndag at hun mener at en må være ærlig om at klimatiltakene vil gjøre vondt, ellers vil ikke folk slutte opp om dem.

Raymond Johansen advarte i sommer om at MDGs retorikk kan skade klimakampen og skyve velgere vekk.

– Jeg er redd konfliktnivået i klimapolitikken blir for høyt og at det bidrar til å skyve velgere fra oss, sa han til Aftenposten 1. august

Nå slår Berg tilbake:

– Jeg mener Raymond tar feil. Den retorikken som er mest skadelig for klimasaken, er den der politikere sier at vi kan fortsette som før.

Hun sier at retorikken Ap har finslipt de siste 30 årene, er en av hovedgrunnene til at Norge er en klimaversting.

– Den får folk til å tro at vi kan utvinne mer olje, bygge flere motorveier og øke forbruket og samtidig løse klimakrisen, sier hun.

Miljøbyråden sier at hun også er overrasket over byrådslederens utspill, fordi hun mener det er utypisk ham.

– Raymond Johansen er en leder som har sørget for et godt samarbeidsklima på tvers av partiene. Han har gjort mye for at byrådet har bygget en kultur med stor forståelse for partienes behov for gjennomslag i viktige saker, sier hun.

