Bent Høie om hjemmefester: – Ikke gjør det!

innenriks

– Ikke gjør det! På denne type hjemmefester, med mange folk og mye alkohol, er det vanskelig å holde enmetersregelen. Jeg håper folk lar være, sier han til Aftenposten.

At alkoholserveringen nå stanser tre timer tidligere enn før, gir tilsynelatende ikke roligere netter for politiet. Over hele landet meldte politiet om festbråk og forstyrrelse av natteroen. I Oslo fikk politiet klager på rundt 60 fester natt til søndag og natt til lørdag var det store ansamlinger på Torgallmenningen i Bergen.

– Det minner mer om Magaluf, sa en innsatsleder i politiet.

Høie forsvarer skjenkestoppet.

– Det er all grunn til å tro at summen av all festingen er mindre med enn om skjenkestoppet ikke hadde vært innført. Det er betydelig færre folk ute, sier han.

(©NTB)