Bilfører kritisk skadd i trafikkulykke i Asker

innenriks

– Føreren har kritiske skader, sier operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Innsatsleder Svend Bjelland opplyser til Budstikka at det har blitt gitt livreddende førstehjelp til føreren på stedet.

Politiet fikk melding om ulykken like ved rundkjøringen Bleikerveien/Jørgensløkka klokken 11.39 mandag formiddag. Bilder fra stedet tyder på at bilen kan ha kjørt under autovernet, før den stoppet etter få meter.

– Det er snakk om en singelulykke, og det var kun føreren som satt i bilen, sier Kråkenes.

Føreren er ifølge Budstikka en eldre mann og er kjørt til sykehus med ambulanse. En luftambulanse har også vært på stedet for å bistå.

Politiet skriver på Twitter at det skal ha vært vitner til ulykken som forlot ulykkesstedet før politiet fikk snakket med disse. Politiet ber vitnene ta kontakt på telefon 02800.

