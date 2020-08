innenriks

Én av pasientene får respiratorbehandling, det samme som fredag, viser tall fra Helsedirektoratet.

Fem av pasientene er innlagt i Helse Midt-Norge, inkludert to ved St. Olavs hospital. Seks er innlagt i Helse sør-øst, inkludert to ved Akershus universitetssykehus og én ved Oslo universitetssykehus. To er innlagt i Helse nord og en ved Helse vest.