To utesteder stengt i Trondheim etter koronasmitte

Trondheim kommune skriver at de to utestedene til dels har felles eiere. I tillegg til de to smittede har en tredje ansatt med symptomer testet negativt, men skal testes på nytt.

Kommunen opplyser at flere av de ansatte er satt i karantene, og at alle ansatte testes.

Totalt er tolv personer satt i karantene. Smittekilden er foreløpig ukjent.

Totalt ble det påvist åtte smittetilfeller i Trondheim i helga. Den yngste av de nye smittede er under ti år. To til under 20 år er også smittet, og disse to har hatt nærkontakt med kjente smittetilfeller.

I tillegg er en person i 20-årene, som har vært i nær kontakt med et kjent smittetilfelle, smittet. Det samme er en person i 40-årene. To personer i 30-årene er smittet, men her er smittekilden ukjent.

En person i 60-årene er, i likhet med den smittede som er under 10 år, smittet på Hurtigruten. Samtlige av de smittede har milde symptomer.

