Kommisjon: Manglende beltebruk gjorde ulykke med brannbil i Kvinesdal dødelig

innenriks

Det var 14. juli i fjor at brannbilen kjørte av veien på Vesterdalsvegen ved Omland i Kvinesdal mens den var under utrykning. Totalt fem personer var involvert i ulykken, og én av dem omkom.

I sin rapport om ulykken skriver Statens havarikommisjon at manglende bruk av bilbelte gjorde at ulykken fikk dødelig utfall. Kommisjonen mener videre at mangler i kommunikasjonsflyten mellom nødmeldesentralene og utrykningsmannskapet, mangel på Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) og høy hastighet bidro til at brannbilen kjørte ut.

(©NTB)