Drapssiktet mann i Moss samtykket til fire ukers varetekt

– Han har ingen forståelse for eller erindring av det som har skjedd, så han har ikke vært i stand til å ta stilling til noe som helst, sa mannens forsvarer, advokat Sille Heidar, til Moss Avis etter fengslingsmøtet.

Politiet fikk også medhold i begjæringen om brev- og besøksforbud og medieforbud i hele fengslingsperioden.

– Siktede valgte i samråd med sin forsvarer å ikke stille i fengslingsmøtet i Moss tingrett, opplyste politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt til NTB onsdag ettermiddag.

Svekket

Under fengslingsmøtet sa Heidar at mannen fremstår som svært svekket, og hun påpekte viktigheten av at han får nødvendig helsehjelp.

Politiet foretok det første avhøret av mannen onsdag.

– Det var et kort avhør på litt under en time. Vi har gått gjennom formelle ting. Han har gitt opplysninger som underbygger det vi har skaffet oss av opplysninger gjennom åstedsgranskning, sier Svarholt til VG. Han legger til at de håper å gjennomføre nye avhør av mannen i løpet av uka.

Under fengslingsmøtet kom det fram at politiet anser familiemedlemmer som sentrale vitner i saken. Politiadvokat Nina Marthinsen utelukket heller ikke at naboer og andre kan være interessante vitner.

Ektepar

Den drapssiktede og avdøde er henholdsvis mann og kone. Svarholt bekrefter opplysningene Moss Avis brakte onsdag morgen om at avdøde var i 70-årene, mens den drapssiktede mannen er i 80-årene. Begge er norske statsborgere.

Politiet rykket tirsdag kveld ut til en leilighet på Glassverket på Jeløy i Moss etter å ha fått melding fra den antatte gjerningsmannen om at han hadde drept kona si. Kvinnen ble funnet død i leiligheten, og mannen ble pågrepet på stedet, uten dramatikk.

– Vi er ganske trygge på at vi har sikret drapsvåpenet, sier Svarholt.

Han vil så langt ikke kommentere hva slags våpen det er snakk om eller hvordan drapet ble begått.

Politiet har bedt om en prejudisiell vurdering av siktede.

– I alle saker av en alvorlighetsgrad som dette, så vil tilregnelighet være en naturlig del av politiets etterforskning, sier politiadvokaten til Moss Dagblad.

