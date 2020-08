Widerøe reduserer kortbanetilbudet

innenriks

Destinasjonene som rammes er Skagen, Vadsø, Kirkenes, Florø og Hovden, skriver selskapet i en pressemelding.

– Widerøe er ikke fornøyd med det rutetilbudet som de berørte destinasjonene får som følge av de justeringer som vi nå er nødt til å gjøre. Dessverre har vi ingen valg og er nødt til å tilpasse oss de rammebetingelsene og etterspørsel som til enhver tid gjelder, sier kommersiell direktør Christian Skaug i Widerøe.

Flyselskapet opplyser at det i flere år har slitt med lønnsomheten på de kommersielle kortbanerutene og at situasjonen har blitt verre på grunn av koronapandemien.

Skaug sier selskapet ikke klarer å opprettholde disse rutene uten statlig hjelp, etter at Samferdselsdepartementet kjøp av et minimumstilbud på kortbanerutene går ut fra oktober. Også lettelsene i skatter og avgifter for luftfartsnæringen går ut 31. oktober.

Arbeidsrutene selskapet flyr på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, blir ikke berørt av ruteendringene.

(©NTB)