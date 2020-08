Kun én av ti lar seg koronateste på grensa

innenriks

– Det er ikke realistisk å teste alle som kommer til Norge. Men det er mulig å teste flere enn i dag, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag.

Regjeringen foreslår derfor en øremerket tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader til etablering og drift av testsentre på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge. Der vil alle reisende fra utlandet få tilbud om å teste seg gratis.

Én av ti

– Staten dekker kostnadene knyttet til etablering og drift av disse testsentrene. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å etablere en øremerket tilskuddsordning for å dekke kommunenes kostnader knyttet til disse teststasjonene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Erfaringen så langt er at rundt én av ti lar seg teste.

– Det er vi veldig glade for. Det viser allerede ved innføringen at dette er et tilbud som tas i bruk, sier Guldvog. Selv om man tester negativt, må karanteneplikten på ti dager overholdes, understreker helsemyndighetene.

Høie framholder at det er viktig å redusere risikoen for import av smitte til Norge.

Styrke kontrollen

– Samtidig vil vi unngå de store negative konsekvensene ved å stenge grensene, for eksempel for arbeidsplassene. Derfor styrker vi kontrollen og mottaket av dem som kommer til Norge, sier han.

Flere kommuner Helsedirektoratet har vært i kontakt med, har pekt på utfordringer med å få tak i nok helsepersonell til teststasjonene. Det er imidlertid lov til å benytte folk med nødvendige kvalifikasjoner og opplæring, blant annet fra Sivilforsvaret, Norges Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp, eller medisin- og sykepleierstudenter, sier Høie.

Flere, blant dem Frp-leder Siv Jensen, har tatt til orde for obligatorisk testing ved innreise til Norge. På spørsmål NTB sier Høie at han har bedt FHI vurdere effekten av obligatorisk testing, men understreker samtidig at frivillighet er et viktig prinsipp og at det skal gode grunner til for å bryte det.

– Ingen fasitsvar

Også Gulvog er skeptisk til obligatorisk testing.

– I utgangspunktet vil vi være restriktive med å tvinge folk til å la seg teste, hvis det ikke er slik at vi har en konkret mistanke om at vedkommende er smittebærende, sier han til NTB.

Testene kan også være falske negative, påpeker helsedirektøren.

– Da kan folk utvikle symptomer, men tro at de ikke har korona fordi de har tatt testen.

Samtidig understreker han at myndighetene følger nøye med på erfaringene fra andre land.

(©NTB)