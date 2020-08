Lovavdelingen bedt om å vurdere Sanners handlingsrom

innenriks

Justisdepartementet bekrefter overfor NTB at lovavdelingen har mottatt forespørselen.

Det sentrale spørsmålet er finansminister Jan Tore Sanners (H) eventuelle instruksjonsmyndighet overfor Norges Bank.

Vurderingen er ventet å foreligge allerede torsdag ettermiddag.

Omstridt

Nylig konkluderte en juridisk utredning som Finansdepartementet bestilte fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, med at Sanner ikke har lov til å gripe inn i ansettelsen av Tangen. Konklusjonen lå tett opptil departementets egen vurdering av saken.

Flere jussprofessorer mener imidlertid Sanner har mulighet til å gripe inn i ansettelsen, ifølge Dagens Næringsliv.

– Det er åpenbart at finansminister Jan Tore Sanner kan overstyre ansettelsen av Tangen, sier professor Benedikte Moltumyr Høgberg til avisen.

En vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet vil imidlertid veie tungt.

Frist til fredag

Det er sentralbanken som har ansvaret for ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Ansettelsen er for tiden gjenstand for intens politisk oppmerksomhet, etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Finanskomiteen på Stortinget behandler nå kontrollorganets kritiske rapport. Komiteen møtes på nytt torsdag klokken 12 og har da ett døgn på seg til å komme fram til en innstilling i saken.