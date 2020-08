Deler av Østfoldbanen åpner mandag

innenriks

Åpningen av togtrafikken på Østfoldbanen har vært utsatt flere ganger på strekningen mellom Ås og Kolbotn.

– Stasjonen sto ferdig, men på grunn av sikkerheten til de reisende kunne vi ikke åpne før all testing og feilretting av fjernstyringssystemet var i orden. Det nye signalsystemet skal bidra til at enda flere tog kommer når de skal. Når alt er på plass skal togene gjennom stasjonen fjernstyres fra Oslo S istedenfor lokal styring av togekspeditører slik det har vært tidligere, sier konserndirektør Stine Undrum i Bane Nor.

Det er imidlertid fremdeles problemer med signalene sør for Ski, og derfor åpnes ikke trafikken på hele strekningen. Reisende mellom Ski til og fra Moss og Halden må derfor belage seg på buss for tog en stund til.

– Vi beklager at ikke hele Østfoldbanen kan åpnes for trafikk fra mandag. Vi jobber døgnkontinuerlig for å få åpnet også for de reisende mellom Ski og Moss og Halden, sier Undrum.

