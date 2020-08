Kun 10 av 3.000 koronatester på Gardermoen var positive

innenriks

Det betyr at testene ikke viser noen overhyppighet av importsmitte via flyplassen, skriver Flysmart24.

Ullensaker kommune er ansvarlig for testene, som vertskommune for flyplassen. Teststasjonene ble satt opp torsdag 12. august, i et samarbeid med Avinor og Helsedirektoratet. Testene er gratis og frivillige for ankommende passasjerer. Drøyt 10–12 prosent av innreisende fra utlandet tester seg, ifølge tall fra kommuneoverlege Tom Sundar i Ullensaker kommune.

– Det gir en brukbar indikasjon på hvor stort problemet med importsmitte er, sier Sundar.

Rundt 15 prosent av dem som tar testen er utenlandske statsborgere, både turister og gjestearbeidere.

(©NTB)