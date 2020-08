Guri Melby enstemmig innstilt som ny partileder i Venstre

innenriks

Det ble klart da partiets valgkomité la fram sin innstilling søndag. Innstillingen var enstemmig.

Melby er innstilt som leder, mens Sveinung Rotevatn er innstilt som 1. nestleder. Abid Raja er innstilt som 2. nestleder.

Trioen har offentlig sagt at de ønsker å overta etter Grande, som i mars opplyste at hun ikke vil ta gjenvalg. Grande overtok som Venstre-leder etter Lars Sponheim i 2010.

Avgjøres i september

Valgkomiteens leder Per Thorbjørnsen sier at Melby, Rotevatn og Raja har takket ja til de innstilte plassene.

– De tre representerer et lag for framtiden. Det er dyktige folk som skal lose oss gjennom den krevende tiden vi står i, sa Thorbjørnsen.

Det er landsmøtet i partiet som skal gjøre det endelige ledervalget 26.–27. september.

Ydmyk Raja

Raja skriver på Facebook at han er ydmyk og takknemlig.

– Jeg tror dette er en samlet løsning som kan hjelpe Venstre. For min del er jeg innstilt på å jobbe sammen i dette teamet. Det har ikke vært en lett oppgave for komiteen, det tror jeg alle ser, og de fortjener takk for innsatsen, skriver han.

Melby har vært kunnskaps- og integreringsminister siden 13. mars i år. Raja er kulturminister, mens Rotevatn er klima- og miljøminister.

