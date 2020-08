innenriks

– Selv om det er en utrolig spennende utfordring å få lede Venstre, så er det ingen tvil om at det er en ganske krevende jobb, og det tror jeg man skal være forberedt på når man takker ja til en sånn jobb, sier Melby til NTB.

Partiets valgkomité la fram sin enstemmige innstilling søndag ettermiddag. 39 år gamle Melby er innstilt som leder, mens Sveinung Rotevatn er innstilt som 1. nestleder. Abid Raja er innstilt som 2. nestleder.

Iselin Nybø, Petter N. Toldnæs, Gunhild Berge Stang og Solveig Schytz er innstilt som sentralstyremedlemmer.

– Har noe å bidra med

Diskusjonen har gått både høyt og lavt i partiet om hvem som er best egnet av de tre til å fornye og ta partiet til nye høyder etter at Trine Skei Grande i mars varslet at hun ikke vil ta gjenvalg.

– Jeg meldte meg på i kampen fordi jeg følte jeg hadde noe å bidra med. Så får andre heller svare på hvorfor de valgte den ene foran den andre. Jeg tror at vi tre sammen som et lag kan greie å løfte Venstre, sier Melby.

Hun svarer slik på hva hun står for politisk:

– Jeg står veldig støtt i det som har vært Venstres kjernesaker i lang tid. Kampen for klimaet og miljøet, kampen for at alle skal ha like muligheter i livet og en satsing for skole og nye arbeidsplasser for å sikre det. Jeg mener også at det er viktig at Venstre er et tydelig liberalt parti, som tar kampen for de liberale verdiene. Og for demokrati.

Ikke redd for benkeforslag

Det er landsmøtet i partiet som skal gjøre det endelige ledervalget 26.–27. september. Selv om innstillingen fra valgkomiteen nå er enstemmig, kan det komme benkeforslag fra folk som ønsker en annen leder.

– Jeg er ikke redd for det, men jeg er jo forberedt på at det kan skje, sier Melby.

Hun er heller ikke redd for at et samarbeid med Raja og Rotevatn som nestledere kan bli krevende.

– Vi samarbeider godt i regjering, slår hun fast.

Men Melby har merket seg at det kan storme i toppen av partiet, og hun har reflektert mye over de tøffe takene hun har sett nåværende leder Trine Skei Grande ta.

– Det har jeg reflektert en god del over. Det har også vært en av grunnene til at jeg trengte å bruke litt tid til å finne ut om jeg hadde lyst til dette, sier hun.

Raja: – Samlet løsning

Valgkomiteens leder Per Thorbjørnsen sier at Melby, Rotevatn og Raja alle har takket ja til de innstilte plassene.

– De tre representerer et lag for framtiden. Det er dyktige folk som skal lose oss gjennom den krevende tiden vi står i, sier Thorbjørnsen.

Raja skriver på Facebook at han er ydmyk og takknemlig.

– Jeg tror dette er en samlet løsning som kan hjelpe Venstre. For min del er jeg innstilt på å jobbe sammen i dette teamet. Det har ikke vært en lett oppgave for komiteen, det tror jeg alle ser, og de fortjener takk for innsatsen, skriver han.

Rotevatn: Sterkt motivert

Rotevatn er også takknemlig.

– Jeg har forståelse for valgkomiteen sitt ønske om en enstemmig innstilling til landsmøtet. Guri er en svært dyktig politiker, og jeg vil gratulere henne med innstillingen, skriver han i en tekstmelding til NTB.

Overfor NRK avviser han at han har tenkt å utfordre henne som Venstre-leder.

– Jeg har ikke tenkt å utfordre en enstemmig innstilling som vi får anta at har stor oppslutning i partiet. Jeg er toppmotivert for å være nestleder og bidra til en god ledertrio, sier han.

Melby har vært kunnskaps- og integreringsminister siden 13. mars i år. Raja er kulturminister, mens Rotevatn er klima- og miljøminister.

