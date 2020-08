Politiet forsvarer gassbruk på Sian-demonstrasjon i Bergen

innenriks

Flere har kritisert politiets maktbruk da flere ungdommer gikk til angrep på Sians demonstrasjon. Politiet rustet seg med skjold og hjelmer og sprayet tåregass på ungdommene.

– De som kommer med kritikk, burde ta en titt på videoopptakene fra situasjonen og se at dette var noe vi gjorde etter at sperringene ble brutt, sier driftsenhetsleder Morten Ørn i Bergen-politiet til NTB.

– Alternativet ville vært at vi tok i bruk køller, og politiet ville vært i stort undertall. Da kunne det blitt større skader på både politiet og ungdommene, sier Ørn videre.

Tre siktet

En håndfull medlemmer fra den islamfiendtlige gruppen Sian (Stopp islamiseringen av Norge) holdt lørdag ettermiddag en demonstrasjon på Festplassen i Bergen sentrum. En større gruppe motdemonstranter hadde søkt om å få holde en markering på samme tid samtidig, men den ble plassert 1,5 kilometer unna.

Politiet hadde satt opp gjerder og sperringer rundt Sian-demonstrasjonen, men et tjuetalls ungdommer kastet stein og forserte sperringene, hvorav fem av dem fikk tatt seg helt inn til Sian-medlemmene.

Sian-leder Lars Thorsen ble angrepet og ble lettere skadd. Senere samlet opp mot 100 ungdommer seg utenfor politihuset i Bergen, men denne situasjonen kom ikke ut av kontroll. Totalt ble 15 ungdommer anholdt av politiet, mens tre personer er siktet for kroppskrenkelse. Alle sammen er i etterkant løslatt av politiet, skriver Bergens Tidende.

Evalueringsmøte med kommunen

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen har bedt om et evalueringsmøte med politiet mandag morgen, og det er driftsenhetsleder Morten Ørn som skal møte byrådslederen.

– Jeg ønsker å forklare om bakteppet for demonstrasjonen og snakke om hvordan vi kan gjøre det bedre neste gang slik at ikke alt sinnet er rettet mot politiet i forkant, sier han, og peker på at mange på forhånd var sinte på politiet for at de ikke stanset demonstrasjonen.

Ørn mener at lørdagens uroligheter bygger på en manglende forståelse av ytringsfriheten og politiets rolle i å verne om den.

– Mange tror at vi kan forby Sian å demonstrere fordi Sian-lederen er domfelt tidligere for hatefulle ytringer, og at vi derfor kan forhåndssensurere ham i Bergen, sier Ørn.

