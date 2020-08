Ap og Sp sikrer flertall for E18-utbygging i Viken

innenriks

– Vi bør alle bestrebe oss på å lande denne saken en gang for alle. Det er nok omkamp og trenering av lovlig fattede vedtak. Nå må vi få en avklaring, sa fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse mandag.

Også Bærum kommune har gitt garanti for en del av prosjektet.

– Da skulle alt sammen etter mitt skjønn være i orden og klart til å sette i gang med byggingen, sier hun.

Krav fra Obos og Hareide

Brenna viser til behovet for å sikre finansieringen av Fornebubanen, som også er en del av Oslopakke 3. Kollektivsatsingen forutsetter bidrag fra grunneierne, med Obos i spissen, og fra staten.

Grunneierne har stilt krav om E18-utbygging for å bidra til T-baneprosjektet. Også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har stilt krav om at fylkeskommunen garanterer for lånet, som igjen skal nedbetales med bompenger.

Brenna vil ikke si at fylkespolitikerne har vært under press og vil ikke kritisere regjeringen eller grunneierne for å ha stilt krav om E18-utbygging for å støtte Fornebubanen.

– Fornebubanen og E18 har vært forbundet og besluttet sammen i veldig mange år, så det er ikke overraskende for noen, sier Brenna til NTB.

Hun mener løsningen for E18 som Stortinget sluttet seg til før sommeren, har en bedre kollektivløsning enn det som lå på bordet tidligere.

Kollisjonskurs

Brenna erkjenner at fylkesrådet i Viken nå er på kollisjonskurs med det rødgrønne byrådet i Oslo, som frykter økt biltrafikk inn til hovedstaden.

– Denne delen av E18 ligger ikke i Oslo. Den ligger i Viken, lyder Brennas svar.

MDG og SV i Viken hadde på forhånd varslet at de ikke kunne støtte en bompengegaranti og at de ville gå ut av fylkesrådet, dersom de to andre partiene støtter utbygging av motorveien.

MDG både i Oslo og Viken reagerer kraftig på at Arbeiderpartiet går inn for E18-utbyggingen.

-Miljøsvik

– Dette er tidenes miljøsvik i Oslo-regionen. Det er dessuten et soleklart brudd på Oslopakke 3-avtalen, sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg.

– Klimaløfter fra Arbeiderpartiet er ikke verdt papiret de er skrevet på, sier Kristoffer Robin Haug (MDG), som nå går av som fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken.

Brenna avviser på sin side blankt at de bryter med Oslopakke 3.

Også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo reagerer på E-18 garantien.

– Dagens E18-garanti betyr massiv økning i bompenger og milliarder av kroner ut av folks lommebøker. Samtidig vil det gi dårligere byluft og økte klimautslipp. Oslo-byrådet mener befolkningsveksten i Oslo-regionen må møtes gjennom investeringer i kollektivtransport, ikke i motorveier, sier han.

Samarbeider i fylkestinget

Brenna opplyser at Ap og Sp vil fortsette i fylkesrådet sammen, men sammensetningen av det nye fylkesrådet er ikke klart.

De to partiene vil styre videre på den rødgrønne plattformen som de ble enige med SV og MDG om i fjor høst, opplyser Anne Beathe Tvinnereim (Sp), som er fylkesråd for klima og miljø.

De fire partiene vil fortsatt samarbeide i fylkestinget.

– Snart i gang

Hareide lover at byggingen av E18 vil komme i gang snart.

– Med garantien på plass og E18-utbyggingen sikret, er dette løst slik jeg ser det, slik at byggingen kommer i gang. Garantien betyr også at vi kan gå videre i arbeidet med å få på plass en byvekstavtale med Oslo og Viken. Vårt initiativ vil komme raskt, sier han.

Han er uenig med hvordan MDG og SVs beskriver E18-prosjektet.

– Det vil bli færre gjennomgående bilfelt enn det er på dagens E18. I tillegg skal det bygges mange kilometer sykkelvei. Staten har også sagt ja til en forenklet kollektivstasjon ved Lysaker og ja til nye kollektivløsninger.