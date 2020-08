FHI anbefaler at Tyskland og Liechtenstein blir røde

innenriks

FHI kommer med anbefalingen i forkant av at bestemmelsene for innreisekarantene skal besluttes senere i uka. Kriterier for unntak fra karanteneplikten er mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere siste to uker, og mindre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

Både Tyskland og Liechtenstein har hatt betydelig smitteøkning de siste ukene. Liechtenstein ligger nå på 31,3 smittede per 100.000. Tyskland passerte grensen 23. august og forventet videre stigning de nærmeste dagene.

FHI anbefaler også å innføre innreisekarantene for de svenske regionene Kalmar og Västerbotten på grunn av stigende smittetall.

